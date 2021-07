De veranderende winkelstraat: Debutanten en nieuwe concepten van het afgelopen halfjaar

A.P.C., Amsterdam

Liefhebbers van het minimalistische Franse merk A.P.C. kunnen hun hart ophalen op de Amsterdamse Elandsgracht. Het merk is er neergestreken in samenwerking met Menno en Myrthe van Meurs, de eigenaren van denim- en modeconceptstore Tenue de Nîmes. De winkel is opgesplitst: een beige kant voor dames en een blauwgrijze kant voor heren.

Beeld: A.P.C.

Beeld: A.P.C.

Beeld: A.P.C.

Beeld: A.P.C.

Beeld:Via Vai

Beeld:Via Vai

Beeld:Via Vai

Beeld: Mercer

Beeld: Elisabetta Franchi

Beeld: Elisabetta Franchi

Obey

Obey

Obey

Obey

## Via Vai, Amsterdam Nederlands schoenenmerk maakte begin dit jaar het debuut in de winkelstraat met een brandstore in Amsterdam. “De persoonlijke band met de klant staat centraal en het doel is elke vrouw zich thuis te laten voelen,” aldus het persbericht destijds.## Mercer, Amsterdam Mercer, eveneens een Nederlands schoenenmerk, maakte rond dezelfde tijd de stap naar de winkelstraat. Het merk is neergestreken op de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Mercer focust zich op sneakers met vegan materialen en wil in de winkel laten zien dat dergelijke schoenen cool kunnen zijn, aldus het bedrijf destijds.## Elisabetta Franchi, Den Haag Waar de meeste merken kiezen hun Nederlandse debuut te maken in Amsterdam, gooide Elisabetta Franchi het over een andere boeg. Het merk koos voor de hofstad Den Haag, waar het eerder in het jaar in België ook voor het politieke centrum Brussel koos.## Obey, Amsterdam Streetwear merk Obey was al wel te vinden bij multibrand-retailers, maar een eigen winkel had het Amerikaanse label nog niet. De winkel in Amsterdam moet naast verkooppunt ook gaan functioneren als ontmoetingsplek voor lokale, creatieve jongeren. De aangelegen Obey Art Space zal een podium bieden aan opkomende kunstenaars en designers.## Funkie Women, Den Haag Het Haagse Funkie House kunnen we amper een nieuwkomer in de winkelstraat noemen, maar met de komst van Funkie Women verdient het concept wel een plaats in deze lijst. Met de dameswinkel focust het bedrijf zich op vrouwelijke streetwear-mode. In het assortiment zal ook een deel ‘mannenkleding’ te vinden zijn doordat deze vaak ook door vrouwen wordt gedragen.

Beeld: Anne-Claire Lans/Funkie House

## Scotch & Soda Scotch & Soda kondigde in het eerste halfjaar een nieuwe merkidentiteit aan met een bijbehorend nieuw winkelconcept. In het concept wil het bedrijf het karakter van het gebouw combineren met een specifiek merkontwerp. De winkels krijgen op maat gemaakte armaturen in verouderd messing, getextureerde tegels, marmer en gepoedercoat metaal.