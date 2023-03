De Week van de Stenen Winkel keert terug

De tweede editie van de ‘Week van de Stenen Winkel’ is een feit. Het initiatief keert dit jaar terug van 8 tot en met 14 mei om opnieuw de lokale winkel in de schijnwerpers te zetten en aandacht te besteden aan de waarde van deze winkels bij de consument, zo meldt de organisatie van de Week van de Stenen Winkel in een persbericht.

Na vele positieve e-mails van deelnemende winkels besloot initiatiefneemster Marian Bekkers om het evenement terug te laten keren. Vorig jaar namen ruim drieduizend winkels in Nederland en België deel.

Dit jaar nodigt Bekkers opnieuw retail-experts uit die deelnemende winkels van tips voorzien om van de ‘Week van de Stenen Winkel’ een succes te maken op de werkvloer, zo is te lezen. De masterclasses vorig jaar waren een belangrijk element in de voorbereiding, weet Bekkers. “Heel wat winkels hebben mede dankzij die masterclasses hoge omzetten gerealiseerd.”

Komende editie zullen onder meer Chantal Riedeman, Mirjam van Rees en Michèle van Wambeke retailers voorzien van inspiratie. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 25 maart aanmelden via de website van de ‘Week van de Stenen Winkel’.