Decathlon kondigt nieuwe winkel aan in Amsterdam voor 2026

Decathlon breidt zijn Nederlandse winkelnetwerk verder uit met de opening van een nieuwe megastore in Amsterdam. De Franse sportretailer opent binnenkort een winkel van drieduizend vierkante meter op de eerste verdieping van winkelcentrum Akerpoort in Amsterdam Nieuw-West. Dat meldt vastgoedplatform PropertyNL.

De opening werd bevestigd door Lisa Noraz, country leader bij Decathlon Nederland, via een bericht op LinkedIn. “Na een lange pauze ben ik er trots op de uitbreiding van Decathlon Nederland aan te kondigen, te beginnen in Amsterdam Nieuw-West,” deelt Noraz. “Ons doel is om dichter bij sporters te komen en hen te begeleiden in hun sportavontuur. Ik ben verheugd hen in 2026 te mogen verwelkomen in de vernieuwde Akerpoort Amsterdam Outlet Mall & Megastore.”

Volgens de officiële website van Decathlon heeft het bedrijf twintig verkooppunten in Nederland. De nieuwe winkel wordt de vierde vestiging van Decathlon in Amsterdam. De keten is al actief in onder meer Amsterdam-Noord en bij de Johan Cruijff ArenA. Wereldwijd is het bedrijf actief in 79 landen en heeft het meer dan 1.700 winkels, aldus de website van het bedrijf.

De Franse sportketen blijft groeien. In 2024 realiseerde het bedrijf een omzetgroei van 5,2 procent ten opzichte van 2023 (bij constante wisselkoersen), goed voor een jaaromzet van 16,2 miljard euro. Het nettoresultaat van de sportketen kwam uit op 787 miljoen euro.