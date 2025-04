Decathlon Group tikt omzet van 16,2 miljard euro aan in 2024

Decathlon Group realiseert een omzetgroei in boekjaar 2024. De Franse sportketen kijkt dat jaar kritisch naar zijn uitgaven, waardoor kosteninflatie beperkt blijft. Het optimaliseren van de operationele kosten blijft voor het komende boekjaar een prioriteit om de groei op lange termijn te ondersteunen, zo blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag.

Decathlon is actief in 79 landen met 1.817 winkels en bereikt in 2024 een omzetplus van 5,2 procent ten opzichte van 2023 bij constante wisselkoersen. De omzet bedraagt 16,2 miljard euro, waarvan twintig procent is vertegenwoordigd door de digitale verkoop dat e-commerce, marketplaces en bestellingen in de winkel betreft. Het nettoresultaat van de Franse sportketen komt uit op 787 miljoen euro.

Eén van de hoogtepunten in het boekjaar dat loopt tot 31 december 2024, was het partnerschap van Decathlon met de Olympische Spelen in Parijs. Het bedrijf verkocht hierdoor 1,8 miljoen gelicentieerde producten gedurende het jaar. De samenwerking zorgde ook voor een stijging van tien procent in winkelbezoeken in heel Frankrijk tijdens de Olympische Spelen en een stijging van 6,7 procent tijdens de Paralympische Spelen, zo staat in het verslag. In 2024 lanceerde ook Decathlon Pulse, een dochteronderneming die is opgericht om nieuwe grenzen te verkennen en extra groei op de lange termijn te stimuleren middels ‘strategische investeringen en partnerschappen’.

Decathlon ziet toekomst vol groeimogelijkheden

Decathlon ziet verder een toekomst vol groei. Zo gaat het de komende vijf jaar het aantal winkels en de productiemogelijkheden in India uitbreiden met een investering van 100 miljoen euro. De Franse keten ziet ook kansen in Duitsland: Tegen 2027 wil het bedrijf hier 100 miljoen euro investeren in het openen van nieuwe winkels en het moderniseren van bestaande locaties.

De Franse sportketen benoemt ook in het verslag voor het derde jaar op rij de omzetgroei te hebben losgekoppeld van de absolute koolstofuitstoot. Decathlon heeft sinds 2021 haar CO2-uitstoot met dertien procent verkleind, wat volgens het bedrijf in lijn ligt met het Akkoord van Parijs van de Net Zero-standaard.