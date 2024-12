Derde Nederlandse flagshipstore Steve Madden strijkt neer in Eindhoven

Steve Madden maakt een rentree in de Nederlandse winkelstraat met eigen winkels. Het schoenenmerk kondigde eerder al aan drie flagshipstores te openen in de lente van 2025. Eén locatie bleef nog een verrassing, maar daar brengt Steve Madden nu verandering in: het merk gaat zich vestigen in Eindhoven, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De flagshipstore opent in Eindhoven haar deuren in april 2025. De winkel is 115 vierkante meter groot en bevindt zich ‘in een van de meest levendige winkelstraten van Eindhoven’.

Steve Madden kondigde onlangs aan dat het twee winkels opent in de Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam en op de Lijnbaan in Rotterdam. De drie flagshipstores markeren een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van het merk in Europa en het versterken van de aanwezigheid in Nederland.

De winkels moeten consumenten het gevoel geven dat ze ‘in New York shoppen’. Er wordt dan ook gehint op een ‘stijlvol, gedurfd en eigentijds’ winkelconcept.