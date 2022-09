‘Dertig procent Nederlanders winkelt minder door inflatie’

Bijna een derde van de Nederlanders winkelt bewust minder als gevolg van de inflatie. Dat schrijven verschillende media, waaronder Retailnews en Emerce, op basis van een onderzoek van Manhattan Associates, uitgevoerd onder 1.100 Nederlanders. Ook wordt er vaker gekeken naar aanbiedingen en kortingscodes.

Ruim veertig procent van de Nederlanders zegt meer aandacht te hebben voor kortingscodes en aanbiedingen. 64 procent van de Nederlanders vergelijkt daarnaast meerdere websites om er zeker van te zijn dat de goedkoopste optie wordt uitgekozen.