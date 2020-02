Distrikt Nørrebro breidt uit naar deze vijftien steden en zoekt naar locaties in deze vijf

Distrikt Nørrebro breidt de komende tijd flink uit. Dit jaar staan vijftien nieuwe winkels op de planning, zo leerde FashionUnited al deze week. Maar nu blijkt de keten ook nog op zoek te zijn naar winkels in vijf extra steden.

Inmiddels zijn twee van de vijftien nieuwe vestigingen geopend: Groningen en Utrecht. Op chronologische volgorde breidt het bedrijf uit naar Eindhoven, Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Antwerpen, Amersfoort, Enschede, Nijmegen, Hoofddorp, Rotterdam, Capelle, Leidschendam en Arnhem.

Op dit moment heeft Distrikt Nørrebro al winkels in Alkmaar, Breda, Den Bosch, Eindhoven en Den Haag. Het merk is op zoek naar panden in Maastricht, Haarlem, Venlo, Tilburg en Leeuwarden.

Beeld: Distrikt Nørrebro