Dit zijn de negen Steps-winkels die wel open blijven in Nederland

Het winkelportfolio van Steps in Nederland wordt drastisch gereduceerd, zo meldde moederbedrijf FNG al begin dit jaar. De beslissing sluit aan bij de strategie van de modegroep om steeds digitaler te worden. Het gros van de winkels van de Nederlandse Steps-winkels moet sluiten en alle Nederlandse Promiss-winkels verdwijnen. Een woordvoerder van FNG bevestigt nu welke negen winkels van Steps wél open blijven.

De locaties in Utrecht, Breda, Haarlem, Hoofddorp, Leiden, Leidschendam, Maastricht, Rotterdam en Zoetermeer blijven geopend, zo meldt een woordvoerder desgevraagd schriftelijk aan FashionUnited. “De overige winkels zullen in het voorjaar hun deuren sluiten. Dit zal per individuele winkel een ander moment zijn.” De woordvoerder geeft aan dat teveel factoren meespelen bij de timing van de sluiting per winkel, dat daar op dit moment nog niks concreets over te zeggen is.

“De digitale ontwikkeling binnen de fashion retail is onmiskenbaar en ook FNG evolueert mee,” aldus Richard Turk, managing director FNG Nederland, in het bericht over de sluitingen begin januari. “Wij zien wekelijks een verdere versnelling in het online shopgedrag van onze klanten. Zij weten de eigen webshops en Steps collectie bij andere online spelers goed te vinden. Door vanaf nu volledig te focussen op dit digitale succes kunnen we onze klant nog beter en sneller bedienen met actuele en kwalitatieve mode voor werk en vrije tijd. We zetten hiermee een belangrijke stap in het realiseren van onze eerder gecommuniceerde doelstelling om van FNG een volledig modern georganiseerde fashion retail groep te maken.”