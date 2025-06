Droppie breidt uit: Vier nieuwe locaties in Den Haag aangekondigd

Het Nederlandse recyclingbedrijf Droppie opent binnenkort vier nieuwe vestigingen in Den Haag. Dat maakt medeoprichter Stef Traa bekend via LinkedIn, nadat Omroep West het nieuws als eerste bracht. De nieuwe winkels komen op centrale locaties in de stad: de Fahrenheitstraat, het De Savornin Lohmanplein, de Theresiastraat en de Van Bergenstraat.

Droppie, opgericht door Stef Traa en Natascha Hermsen, staat bekend om zijn innovatieve aanpak van consumentenrecycling. In de winkels staat de zogenoemde Dropbot: een slimme machine die onder meer kleding, schoenen, elektronische apparaten, blikjes en plastic flessen accepteert. Gebruikers krijgen direct een vergoeding, die automatisch in hun app verschijnt.

Droppie werkt samen met organisaties als Stichting OPEN (Wecycle) en Statiegeld Nederland (onderdeel van Verpact) om recycling voor consumenten laagdrempelig, toegankelijk en lonend te maken. In een interview met Omroep West legt Traa uit hoe het verdienmodel werkt. Droppie ontvangt onder meer een vergoeding van afvalverwerkers voor elk item dat consumenten inleveren. Doordat het afval schoon en goed gescheiden wordt aangeleverd, is het meer waard dan gemiddeld.

Het bedrijf heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. In een eerder persbericht gaf Droppie aan in 2025 uit te willen breiden naar 15 tot 20 locaties in Nederland. Met de uitbreiding in Den Haag komt het totaal aantal winkels op acht. Het bedrijf heeft al drie winkels in Amsterdam en een in Utrecht.