Duurzamer winkelen in Amsterdam? Cosh! lanceert papieren kaart met honderd boetieks en kleermakers erop

Het Belgische online platform Cosh! lanceert vandaag een nieuwe papieren plattegrond van Amsterdam. Op deze versie van de kaart zijn zeventig duurzamere modewinkels en dertig kleermakers te vinden. Daarmee ‘wil Cosh! lokaal en duurzaam shoppen makkelijk en toegankelijk maken’, zo is in een persbericht te lezen.

Op de kaart staan winkels als New Optimist en Het Faire Oosten, maar ook kringlopen en concepten als Lena Library en The Swapshop. "Door zowel circulaire upcycling designers, fair fashion stores, vintage en tweedehands shoppingadressen voor zowel dames, heren en kinderen op te nemen, biedt Cosh! een duurzaam alternatief aan binnen ieders stijl en budget,” aldus Niki de Schryver, oprichter van Cosh!, in het bericht.

Wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid is enthousiast over het initiatief. “Ik hoop dat deze kaart veel shoppers kan helpen een duurzame keuze te maken en ook mensen kan stimuleren om kleding te laten repareren in plaats van weg te gooien. Alleen al in Amsterdam wordt er jaarlijks 14.000 ton textiel weggegooid. We worden steeds beter in het hergebruiken van kleding, maar het is natuurlijk nog beter om bij de bron te beginnen." De winkels op de kaart voldoen volgens de wethouder aan ‘strenge voorwaarden’. “Zo weten we dat het echt een verschil maakt als je er iets koopt.”

De kaart werd ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Amsterdam. De digitale versie van de kaart is al sinds half februari te vinden op de website van Cosh!. De papieren plattegrond is vanaf 29 april gratis op te halen bij I Amsterdam-winkel op station Amsterdam Centraal en bij deelnemende winkelpunten, die zijn te herkennen aan raamstickers met een QR-code erop die naar de website van Cosh! verwijst. Ook zal de kaart bij verschillende Amsterdamse hotels komen te liggen.