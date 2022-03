E-commerce sector start pilot om misbruik herroepingsrecht tegen te gaan

De e-commerce sector start komende maand een pilot om het misbruik van het herroepingsrecht tegen te gaan, zo meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Verschillende webwinkels gaan gebruik maken van het vorig jaar geïntroduceerde Retourvignet waardoor het gebruik van een item aanschaffen, dragen en/of gebruiken en vervolgens terugsturen niet meer mogelijk wordt.

“Vooral bij luxe producten zien onze leden nog te vaak dat ze gedragen worden en vervolgens worden geretourneerd. Met deze stickers en labels is dat niet meer mogelijk,” aldus Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, in een persbericht. “Als de sticker of het label verwijderd is, leidt dit direct tot een waardevermindering. Het is namelijk niet nodig voor het passen of beoordelen om de sticker of het label te verwijderen.”

Retourvignet is opgezet door Hilko Hooijer, Niels Oude Luttikhuis en Wolter Hoekman. Het vignet bestaat onder andere uit een gepatenteerde sticker die verandert als het van een product wordt afgetrokken en een tag met label in verschillende groottes dat niet opnieuw vastgemaakt kan worden. “Retourneren kan nog steeds binnen de herroepingstermijn, maar er wordt dan wel een waardevermindering in rekening gebracht bij de consumenten.”

Thuiswinkel.org stelt dat de samenwerking met Retourvignet past bij de diverse activiteiten van de brancheorganisatie om leden te helpen en de hoeveelheid retouren te verminderen en de waarde van de retouren zo hoog mogelijk te houden. “We zien veel mogelijkheden in deze samenwerking,” aldus Ten Ham in het persbericht. Leden van Thuiswinkel.org kunnen zich nog aanmelden voor de pilot. Over enkele maanden wordt het initiatief geëvalueerd.