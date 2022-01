Economie moet zaterdag weer open, roepen brancheorganisaties, winkeliers en gemeentes op

In aanloop naar de persconferentie aanstaande vrijdag doen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland een dringende oproep aan het kabinet om de economie weer te openen. De organisaties stellen dat de lockdown voor ondernemers – en de rest van de samenleving – niet meer vol te houden is. Ook wijzen ze erop dat alle andere landen in Europa grotendeels open zijn.

Winkeliers staan letterlijk in hun hemd

De roep om versoepelingen klinkt luid. Ook Inretail, Vakcentrum en RND startten vandaag een landelijke campagne met de boodschap ‘open winkels, daar worden we samen blij van’. Momenteel zijn zo’n 56.000 winkels in Nederland gesloten. Veel ondernemers zitten met de handen in het haar, omdat ze hun lasten niet meer kunnen betalen. In verschillende gemeenten houden winkeliers een lawaaiprotest tegen het coronabeleid, zoals in Barneveld en Beilen. In Beilen verzamelde zich ook en groep ondernemers voor het gemeentehuis, waar ze hun jas en trui uittrokken en zo letterlijk in hun hemd stonden, schrijft NOS. In Winterswijk hingen winkeliers een paar honderd hemden op in de winkelstraten om een signaal af te geven, meldt Omroep Gelderland. Een aantal ondernemers in Geleen en Klazienaveen heeft aangekondigd zaterdag hoe dan ook de deuren open te gooien, ongeacht of de huidige lockdown wordt versoepeld of niet. Andere winkeliers laten met posters op etalageruiten en berichten op sociale media weten dat ze er klaar voor zijn om weer bezoekers te ontvangen.

Niet alleen de brancheverenigingen en ondernemers zelf, maar ook gemeenten pleiten voor versoepelingen, omdat de maatschappelijke ontwrichting momenteel te groot is. Meerdere gemeenten hebben het kabinet in een brandbrief gevraagd om niet-essentiële winkels te openen. Als de lockdown nog langer aanhoudt, vrezen ze voor de gevolgen voor winkeliers. Zo deed de Utrechtse burgemeester Sharon Dijkstra een oproep aan het kabinet namens alle 26 burgemeesters uit de veiligheidsregio Utrecht. De gemeente Veenendaal deed een vergelijkbare oproep.

Scenario waarin we moeten ‘leren leven met corona’

Het plan dat door Inretail, Vakcentrum en RND aan het kabinet is aangeboden, roept op om winkels 14 januari te heropenen zodat mensen ‘de draad van het leven weer kunnen oppakken. Volgens Inretail past dit in een scenario waarin we met corona moeten leren leven zonder telkens in een lockdown te belanden, meldt de organisatie in een persbericht. Veiligheid staat daarbij voorop. Met mondkapjes en de gebruikelijke hygiënemaatregelen zouden we weer terug moeten kunnen gaan naar het normale leven waarbij winkels open zijn, stelt de brancheverenging. Ook kan er met een maximering van het aantal bezoekers per winkel gewerkt worden, als de situatie daarom vraagt.

“Wij geloven erin dat dit kabinet de goede maatregel gaat nemen, dat er dus versoepelingen gaan komen. De winkels kunnen open, op een veilige manier, met inachtneming van de regelgeving”, zei Jan Meerman, directeur van Inretail, dinsdagavond in het televisieprogramma 1Vandaag.

Sinds de besmettelijkere omikronvariant de overhand kreeg in Nederland gaat de stijging van het aantal besmettingen steeds sneller. De afgelopen zeven dagen werden er meer dan 200.000 nieuwe besmettingen gemeld, aldus het RIVM, een stijging van 77 procent. Tegelijkertijd nemen de ziekenhuisopnames nog altijd af. De werkgeversorganisaties wijzen erop dat de groep oudere kwetsbare Nederlanders inmiddels in grote mate een boosterprik heeft gehad, wat het risico op ernstige ziekte flink verlaagt. Het zijn vooral jongeren die het virus oplopen. Morgen komt het Outbreak Management Team weer bij elkaar voor een nieuw advies. De huidige lockdown geldt tot en met vrijdag.