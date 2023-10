Eenmaal, andermaal: Het V&D-pand in Den Bosch staat nog steeds te huur

Het vinden van een nieuwe, permanente huurder voor de voormalige V&D-panden blijkt geen makkelijke klus. Zo stond het V&D-pand aan de Amsterdamse Kalverstraat bijvoorbeeld langer dan zeven jaar leeg, voordat het Chinese elektrische automerk Zeekr eerder dit jaar zijn intrede in het pand deed. Ook het V&D-pand aan de Schapenmarkt in Den Bosch weet maar weinig gegadigden te trekken.

Het pand aan de Bossche Schapenmarkt kreeg na het faillissement van V&D in 2015 verschillende huurders, maar niet voor lange duur. Zo verhuurde pandeigenaar Jos van den Mortel het pand eerst aan Hundson’s Bay, die in 2019 weer vertrok nadat de verkoop in Nederland tegenviel. Daarna werd een deel van het pand tijdelijk verhuurd aan Shoeby en deed De Koopman er zijn intrede in 2021. Eind maart verdween deze modeketen en staat het pand leeg.

Het oude V&D-pand telt in totaal 1.600 vierkante meter. Het vinden van een nieuwe huurder is dan ook een ‘hele uitdaging’, aldus Van den Mortel aan het Brabants Dagblad. “Er was een serieuze kandidaat, maar die heeft zich teruggetrokken door financieringsproblemen.” Daarnaast werd er eerder gespeculeerd dat Peek & Cloppenburg weleens de nieuwe huurder zou kunnen zijn. Echter kreeg de modeketen de financiering niet rond. “Zoals dat ook geldt voor andere winkelketens”, vertelt hij aan het BD. “Daar heeft de coronacrisis harder toegeslagen dan bij de horeca.”

Bovendien: Peek & Cloppenburg wilde niet het volledige pand huren, maar drie van de vier verdiepingen. “Ik had gehoopt om van de overige ruimte een sportschool te kunnen interesseren. Maar die ketens hebben het ook moeilijk. Dus uit die hoek verwacht ik niks meer.” Het lijkt er dus op dat het pand nog een tijdje leeg staat.