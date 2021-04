Ergernis over inzetten van lokboa’s door gemeenten bij winkeliers

Er worden in verschillende gemeenten gebruik gemaakt van lokboa’s die controleren of winkeliers zich aan de regels houden. Het zorgt voor grote ergernis bij winkeliers en brancheorganisaties. Echter lijken grote gemeenten het gebruik van lokboa’s te ontkennen, zo meldt het Financieel Dagblad.

De gemeenten gebruiken de lokboa’s om de regel ‘winkelen op afspraak’ te controleren, zo vertellen brancheorganisaties INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RSN) aan FD: “Boa’s doen zich voor als klanten zonder afspraak en proberen met smoezen de winkel in te komen. Pure uitlokking en totaal ongepast.”

Sinds 3 maart 2021 mochten niet-essentiële winkels open onder een voorwaarde: winkelen op afspraak. Klanten horen vier uur van tevoren een afspraak te maken om ‘funshoppen’ te voorkomen. Zelfs als de winkel leeg is, mag de winkelier geen mensen binnenlaten zonder afspraak. Gebeurt dit wel, dan riskeert de winkelier een boete van 4000 euro.

Het Financieel Dagblad vroeg verschillende steden na over het inzetten van lokboa’s. Daaruit blijkt dat sommige steden inderdaad lokboa’s inzetten ter controle. Volgens Eus Peters, directeur van RND, gebeurt het in meerdere gemeenten, zo staat in FD. Ook INretail bevestigt dit aan FD: “We weten dat boa’s zich voordoen als klanten en bijvoorbeeld vertellen dat hun moeder erg ziek is en ze snel iets nodig hebben. Of ze doen zich gefrustreerd en boos voor. Als winkelmedewerkers weigeren, meldt diezelfde klant later op de dag dat het in werkelijkheid een controle van de gemeente was.”

Winkeliers laten aan het Financieel Dagblad weten dat ze niet te willen klagen in de media om de volledige heropening niet in gevaar te brengen. Echter bevestigt een grote Nederlandse keten met honderden vestigingen -aan het FD- wel dat het controleren hen drie keer is overkomen.

Niet-essentiële winkels mogen vanaf 28 april 2021 opnieuw open zonder klanten op afspraak te ontvangen. Winkeliers hopen hiermee op een einde van controles door undercover-boa’s.