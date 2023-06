Esprit opent pop-up in LA als onderdeel van uitbreidingsplannen VS

Esprit heeft een zomerpop-up geopend in Los Angeles. Dat kondigt het merk aan in een verklaring, vlak na de herintroductie van het merk in Noord-Amerika met zijn langlopende pop-up in New York.

De pop-up in LA, die de hele maand juni geopend is, beslaat 2.360 vierkante meter en is ontworpen om shoppers "volledig onder te dompelen in de speelse, moderne en coole houding van Esprit", aldus de verklaring.

William Pak, chief executive bij Esprit, zei over de opening: "We hebben deze pop-up geopend om de wortels van Esprit als een aan de westkust opgericht merk opnieuw te ontdekken en tegelijkertijd onze aanwezigheid in de Noord-Amerikaanse winkels op te bouwen.”

"De productlijn combineert de oorspronkelijke Californische coole esthetiek met de nieuwe moderne, ambitieuze richting die Esprit opgaat."

Beeld: Esprit, pop-up in Los Angeles

De opening van de pop-up maakt deel uit van het grotere Noord-Amerikaanse uitbreidingsplan van het merk voor dit jaar en tot in 2024 om samen te vallen met de officiële wereldwijde herlancering in het najaar van 2023, waarbij de nadruk ligt op het moderniseren van het erfgoed en de waarden van het merk voor de hedendaagse consument. Het is van plan pop-ups te openen in belangrijke markten en permanente winkellocaties, waaronder New York, LA en Vancouver.

Vorig jaar opende het modemerk innovatiecentra in Londen en New York, naast de bestaande locatie in Amsterdam om het merk te helpen een "echt wereldwijde aanwezigheid" te creëren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.COM.

