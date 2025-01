Esprit sluit zijn laatste Duitse filialen

Modeconcern Esprit sluit zoals gepland de laatste winkels in Duitsland. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf aan het Duitse persbureau DPA.

Eigenlijk zouden alle 56 resterende winkels al eind november hun deuren sluiten. Bijna 30 bleven echter langer open om mee te profiteren van de kerstverkopen.

Vanwege betalingsonmacht en overmatige schuldenlast meldde Esprit in mei 2024 faillissement aan voor de Europese tak. Er is geen koper gevonden. In augustus werd bekendgemaakt dat Esprit alle filialen in Duitsland zou sluiten en afwikkelen. Zo’n 1300 medewerkers verliezen daardoor hun baan.

Deichmann bezit de merkrechten voor Europa

Het voormalige Europese hoofdkantoor in Ratingen werd in november ontruimd. Een klein team zorgt de komende maanden voor de resterende afwikkelingsmaatregelen, aldus de woordvoerder.

Schoenenretailer Deichmann heeft de Esprit-merkrechten voor Europa verworven. Het bedrijf, dat al sinds 2019 licentienemer van Esprit is, wil zich concentreren op de productcategorie schoenen. De merkrechten voor de Esprit-textielcollectie gaan naar "Theia Group of Companies".

Theia Brands is een dienstverlener gespecialiseerd in brand management. Het bedrijf doet tot nu toe geen verdere uitspraken over de plannen met Esprit. Men engageert zich "in de samenwerking met Deichmann voor de herlancering van het merk Esprit in Europa" en wil "een nieuw tijdperk inluiden", aldus een reactie op een vraag. De vraag of er in de toekomst weer Esprit-producten in Duitsland te koop zullen zijn, bleef onbeantwoord.

In topjaren wereldwijd meer dan 1.100 Esprit-filialen

Wat blijft er over van het modeconcern? Over het huidige aantal resterende filialen in Europa en wereldwijd konden Esprit en Theia Brands geen informatie verstrekken. Ook andere Europese Esprit-vestigingen, zoals in Oostenrijk, Zwitserland en België, zijn vorig jaar failliet gegaan.

Jaren geleden was Esprit nog een modereus. In de topjaren 2010/2011 exploiteerde het bedrijf volgens het onderzoeksinstituut EHI wereldwijd meer dan 1.100 eigen winkels; in 2023 waren dat er nog slechts 150. Daarnaast waren er tot voor kort ook talrijke franchisewinkels. De door zelfstandige ondernemers gerunde winkels in Duitsland werden in het kader van het faillissement ofwel gesloten ofwel omgebouwd naar andere merken.

De hoofdvestiging van het concern, Esprit Holding, is gevestigd in Hongkong. Duitsland was echter de belangrijkste markt. Het modeconcern had in Duitsland op een gegeven moment ongeveer 170 eigen winkels. De eerste werd in 1986 in Keulen geopend.