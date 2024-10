Deichmann neemt Esprit's merkrechten voor schoenen over

Wekenlang gaan de geruchten in de ronde dat Deichmann interesse heeft in de schoenenmerkrechten van Esprit. Nu is de overname werkelijkheid geworden.

Deichmann heeft Esprit’s merkrechten voor schoenen in handen gekregen, zo bevestigt de schoenenretailer dinsdag aan FashionUnited. Daarmee krijgt Deichmann de schoenenmerkrechten van Esprit in Europa en de Verenigde Staten in handen. De operationele activiteiten vallen niet onder de overeenkomst. Beide partijen maken de overnameprijs niet bekend.

Ook een licentie voor kleding?

Hoewel aanvankelijk werd gemeld dat de overeenkomst alleen betrekking heeft op de schoenenlicenties van het merk, lijkt de definitieve deal ook kleding te omvatten. Zelfs de rechten op bestaande Esprit-patronen worden overgedragen aan Deichmann. Hier komt een partner om de hoek kijken, want de licenties gaan naar het Britse bedrijf Theia Group of Companies.

De samenwerking tussen Deichmann en Esprit is niet helemaal nieuw: De twee bedrijven werken al enkele jaren samen. De schoenencollecties worden bijvoorbeeld al vier jaar samen ontwikkeld. Bovendien is dit niet de eerste keer dat Deichmann de licenties van een kledingmerk overneemt. De schoenenretailer verwierf de schoenenlicentie voor het merk Bench al in 2015.

De verkoop van de licenties aan Deichmann is een volgende stap in de insolventieprocedure van het voormalige miljardenconcern. In mei vroeg Esprit Europe GmbH, samen met zes andere bedrijven van de groep, insolventie aan onder zelfbestuur. In augustus werd aangekondigd dat Esprit tegen het einde van het jaar alle 56 winkels in Duitsland zou sluiten, waardoor ongeveer 1.300 banen verloren zouden gaan. In Nederland viel het doek in juli, waarna de vestigingen hun deuren sloten. In België gebeurde hetzelfde in april.

Als onderdeel van de insolventieprocedure worden de merkrechten van het Europese bedrijf verkocht. Begin augustus stemde het crediteurencomité voor een overeenkomst met de Britse financiële investeerder Alteri en zijn modebedrijf CBR Fashion. Ook de holdingmaatschappij van de Groep in Hong Kong stemde hiermee in.