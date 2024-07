Kaart: Esprit-winkels zijn gesloten, hier vindt u het merk in de Nederlandse winkelstraat

Het doek valt voor de Nederlandse Esprit-tak. Esprit Holdings Limited vroeg op 22 juli een faillissement aan voor Esprit Europe BV (NLEB), zo werd bekendgemaakt in een persbericht. Wat er met de winkels zou gebeuren, werd niet benoemd. Nu blijken sommige Esprit-winkels al gesloten te zijn.

Esprit kondigt in ‘s-Hertogenbosch aan ‘tot nader order te zijn gesloten door leveringsproblemen, waardoor geen goederen in de winkel hangen’, zo staat op de witte flyer die op de winkeldeur hangt.

Esprit-winkel in 's-Hertogenbosch. Credits: FashionUnited

In het persbericht werd al benadrukt dat Esprit Holdings Limited geen zeggenschap meer heeft over Esprit Europe BV en haar dochterondernemingen. Het bedrijf heeft ook geen controle over de faillissementsprocedure. Het hangt dus van de curatoren af of de winkels gesloten zullen blijven of dat deze tijdelijk de deuren zullen openen voor een mogelijke uitverkoop. “De Vennootschap [Esprit Holdings Limited, red.] heeft begrepen dat NLEB na afronding van de faillissementsprocedure zal worden geliquideerd en dat de huidige bedrijfsactiviteiten van NLEB zullen worden beëindigd”, aldus Esprit in het persbericht.

