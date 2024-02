Expansie: Mr Marvis breidt uit in België en wil 25 (inter)nationale winkels tegen 2025

Het Nederlandse kledingmerk Mr Marvis is op uitbreidingstour en wil tegen het jaar 2025 zo’n 25 (inter)nationale winkels op zijn naam hebben staan, zo schrijft het Nederlande kledingmerk in een persbericht. Als eerste staat een Belgische expansie op de planning.

Mr Marvis opent ‘in de komende maanden’ een winkel in Knokke en Gent. Daarnaast staat ook de opening van een vestiging in het Nederlandse Arnhem en Haarlem op de planning. Mr Marvis breidt zijn retailnetwerk uit omdat zijn klanten de voorkeur geven aan een fysieke winkelervaring, zo staat in het persbericht.

De winkelopeningen zijn allemaal onderdeel van de ambitie om het retailnetwerk in 2024 te verdubbelen door uit te breiden in de belangrijkste markten, zoals België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met de geplande opening van het Mr Marvis-filiaal in Haarlem, staat de teller nu op tien eigen winkels.

Mr Marvis opende in 2020 zijn eerste winkel aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. In 2022 zette het Nederlandse kledingmerk voor het eerst voet aan de grond in België.