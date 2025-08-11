Extinction Rebellion wil einde van fast fashion, besmeurt winkel The Sting in Arnhem

Een winkel van The Sting is zaterdag besmeurd met ‘namaak olie’ door leden van actiegroep Extinction Rebellion. De actiegroep roept hiermee alle fast fashion bedrijven op onmiddellijk te stoppen met het produceren van kleding of over te stappen op een duurzaam alternatief ‘zoals het verkopen van tweedehandskleding of het recyclen van de materialen voor nieuwe kleding’, aldus het statement van de groep.

De groep heeft de winkel van The Sting dus als voorbeeld genomen voor fast fashion bedrijven. “Bedrijven als The Sting versnellen ons uitsterven”, aldus een van de statements van de groep. “Als we bedrijven als The Sting House of Brands (het moederbedrijf van, red.) hun gang laten gaan, betekent dat het einde van het leven op aarde. Fast fashion moet gewoon stoppen”.

De actiegroep bestempeld The Sting House of Brands als een grote speler in de ‘fastfashionindustrie’ in Nederland vanwege de jaaromzet en de winst van het bedrijf. In 2023 werd er een winst van 12,8 miljoen euro behaald. Andere redenen voor het bestempelen van het bedrijf als fast fashion speler worden niet gegeven in het statement van de groep.

De term fast fashion wordt in de volksmond gebruikt voor bedrijven die veel producten op de markt brengen van slechte kwaliteit. Echter is dit niet altijd hoe de term in de mode-industrie zelf wordt gebruikt. In de industrie wordt het namelijk gebruikt voor een bedrijfsmodel dat gekenmerkt wordt door een snelle doorlooptijd, maar het zegt niks over de kwaliteit.

The Sting Companies herkent zich niet in verwijten Extinction Rebellion

Hoofd duurzaamheid bij The Sting Companies reageert tegen FashionUnited: "De actie in Arnhem heeft gelukkig geen blijvende schade veroorzaakt, maar was wel vervelend voor onze medewerkers en bezoekers van de winkel. We begrijpen de frustratie van Extinction Rebellion over het thema, maar herkennen ons niet in de verwijten in deze vorm. Omdat we die frustratie begrijpen, hebben we geen aangifte gedaan, wel hebben we de politie geïnformeerd."

Hij verduidelijkt verder: "Wij produceren niet om weg te gooien, maar werken juist aan het verlengen van de levensduur van onze kleding, het gebruik van meer duurzame materialen, en het verkleinen van onze CO₂-uitstoot. Ook bouwen we aan een duurzamere keten met minder leveranciers en goede arbeidsomstandigheden. We geloven in stappen die uitvoerbaar en meetbaar zijn, zonder loze beloftes — elke dag, samen met onze medewerkers en leveranciers."

Op de website van The Sting Companies is informatie te vinden over duurzamere materialen die het bedrijf gebruikt (maar niet in welke hoeveelheid) en is een link naar meer informatie over het beleid van het modebedrijf. Wie de link volgt kan onder andere lezen dat het bedrijf een samenwerking heeft met de Organic Cotton Accelerator. Deze organisatie ondersteunt boeren in India om de transitie naar biologisch katoen te maken. Omdat The Sting Companies veel gebruikmaakt van katoen, wil het conventioneel katoen vervangen door duurzamere alternatieven.

Extinction Rebellion heeft op flyers uitgelegd dat de ‘olie’ niet schadelijk is voor de winkel, de goederen of het publiek, maar wel een symbolische functie heeft. “In de ogen van de actievoerders wordt de klimaatcrisis aangevoerd door bedrijven en overheden, niet door consumenten en burgers, en ligt dus ook daar de verantwoordelijkheid voor de oplossing.” De groep ziet vooral overproductie als een groot probleem.