Extreme Cashmere opent winkel in Amsterdam

Luxe kledingmerk Extreme Cashmere, bekend om zijn seizoensloze en genderneutrale kasjmiercollecties, opent een winkel aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. Een medewerker van het bedrijf bevestigt dit aan FashionUnited. Wanneer de winkel precies opent, is nog niet bekend.

Extreme Cashmere, opgericht in 2016 door Saskia Dijkstra, doorbreekt de traditionele modecyclus. Het Nederlandse merk houdt geen uitverkoop en biedt doorlopende collecties aan die het hele jaar door gedragen kunnen worden. Daarnaast produceert het unisize, genderneutrale ontwerpen gemaakt voor alle lichaamstypes.

Naast de nieuwe locatie aan de Utrechtsestraat in Amsterdam heeft Extreme Cashmere een showroom in de stad, aan de Herengracht. Het merk is wereldwijd verkrijgbaar via diverse wholesalekanalen en bij 300 zorgvuldig geselecteerde retailers. Bovendien is het merk beschikbaar via eigen e-commerce. Afgelopen november opende Extreme Cashmere een tijdelijke winkel in New York City.