Extreme Cashmere opent pop-up in New York

Het Nederlandse merk Extreme Cashmere opent een tijdelijke winkel in New York, speciaal voor de feestdagen. De winkel, ontworpen door de Nederlandse ontwerpstudio UKU, biedt een stijlvolle ervaring die volledig aansluit bij het merk.

De pop-up shop bevindt zich op de hoek van Madison Avenue en 62nd Street in Manhattan. Hier kunnen bezoekers niet alleen de populairste items en exclusieve New York-ontwerpen ontdekken, maar ook gebruikmaken van een speciaal kasjmierverzorgingsstation voor het reinigen van hun kleding. Dit station is beschikbaar van half november tot eind december.

Extreme Cashmere opent tijdelijke winkel in New York Credits: Matthew Gordon

Extreme Cashmere werd in 2016 opgericht door Saskia Dijkstra. Het merk doorbreekt de traditionele modecyclus met een doorlopende collectie die geschikt is voor alle seizoenen. De kleding is genderneutraal en unisize, ontworpen voor alle lichaamstypes. Naast een eigen winkel en showroom in Nederland is het merk ook internationaal verkrijgbaar via verschillende wholesalekanalen, waaronder in Nederland en België.