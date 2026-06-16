Eyes + more's expansie: waarom de Metropolitan Store in Keulen een blauwdruk is

Optiekbedrijf Nexeye heeft expansie op het oog. Het bedrijf kondigde recent aan dat het op snel tempo door wil groeien naar een portfolio van 1000 winkels. Een van de belangrijke groeipijlers is de optiek Eyes + more. Het merk opent vandaag een ‘metropolitan store’ in Keulen. FashionUnited legt Björn Wecker, verantwoordelijk voor Eyes + more Duitse afdeling, diverse vragen voor.

Waarom is een Metropolitan Store belangrijk voor de strategie van Eyes + more?

Eyes + more is een van de snelstgroeiende retailers in Duitsland. We ontwikkelen en verfijnen ons retailconcept voortdurend. In Keulen introduceren we niet iets compleet nieuws. Integendeel; we tonen ons concept in zijn volle potentieel op een zeer zichtbare, prominente stadslocatie.

De kracht van het Eyes + more concept ligt in zijn heldere en onderscheidende retailaanpak. We richten ons sterk op modieuze monturen en design, gecombineerd met een brede en frequent vernieuwde collectie. Open en toegankelijke displays nodigen klanten uit om meerdere stijlen te verkennen, vergelijken en passen, wat zorgt voor een gemakkelijke, interactieve en plezierige winkelervaring. Tegelijkertijd speelt de winkelomgeving een belangrijke rol. Natuurlijke materialen zoals hout, gecombineerd met een licht en neutraal kleurenpalet, creëren een warme en uitnodigende sfeer waarin de monturen centraal staan. Deze balans tussen design, toegankelijkheid en beleving is wat klanten herkennen en waarderen.

De Metropolitan Store in Keulen bouwt voort op dat beproefde concept en brengt het volledig tot zijn recht. We tonen het eyes + more concept in zijn meest complete en expressieve vorm.

De schaal stelt ons in staat om meer dan 1.700 monturen, speciale zonnebrilwanden en, voor het eerst, een volledig open presentatie van alle 38 lensvarianten te presenteren – waardoor wat gewoonlijk technisch en achter de schermen is, tastbaar en gemakkelijk te begrijpen wordt. Met de toevoeging van de ‘Club More Lounge’ gaat de winkel ook verder dan pure transactie, en voegt een extra dimensie toe aan de klantervaring.

In de kern blijft het concept echter ongewijzigd. Het is dezelfde Eyes + more ervaring die klanten al kennen en waarderen – alleen op grotere schaal, op een prominente stadslocatie, tot uiting gebracht. In die zin is de Keulse Metropolitan Store meer dan zomaar een opening; het dient als blauwdruk voor hoe het merk zijn aanwezigheid in grote steden verder kan versterken.

Tegelijkertijd blijft consistentie essentieel. We introduceren geen nieuw, ander concept. Het is dezelfde Eyes + more ervaring die onze klanten kennen, alleen op grotere schaal, op een prominente stadslocatie, tot uiting gebracht. Zo gezien is de lancering van de Keulse Metropolitan Store meer dan zomaar een opening. Het is een blauwdruk voor hoe een grootschalige aanwezigheid in grote steden er in de toekomst uit kan zien.

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De nieuwe winkel in Keulen. Credits: Eyes + more

Waarom Keulen?

Keulen en de omliggende regio is van oudsher een gebied waar we veel succes hebben gehad, en onze populariteit hier blijft groeien.

Als je op grote schaal zichtbaarheid wilt in Duitsland, ga je naar de Schildergasse. Het is een van de populairste winkelstraten van het land met hoge bezoekersaantallen, sterke retaildynamiek en een centrale rol in het stedelijke leven van Keulen. Voor een concept gebaseerd op toegankelijkheid en volume is een dergelijke omgeving essentieel.

Tegelijkertijd bood de concurrentie in de directe omgeving goede kansen voor een moderne, modebewuste optische propositie. Gecombineerd met de groeiende merkbekendheid van Eyes + more in de regio, bood Keulen precies de juiste voorwaarden om het Metropolitan Store-format te introduceren.

Hoe verschilt de Metropolitan Store van reguliere eyes + more winkels?

Voornamelijk door de schaal en wat die schaal mogelijk maakt. Met 240 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen is de locatie in Keulen de grootste Eyes + more winkel in Europa. Die ruimte maakt meer mogelijk: meer monturen, meer zichtbaarheid voor zonnebrillen en een volledig nieuwe manier van presenteren van lenzen. Voor het eerst zijn alle 38 varianten zichtbaar, waardoor een voorheen onzichtbaar aspect van ons product wordt omgezet in iets wat klanten daadwerkelijk kunnen verkennen.

De toevoeging van de 'Club More Lounge' verschuift de dynamiek verder. Het creëert ruimte voor inspiratie en interactie, niet alleen voor aankoop. En toch blijft de kern ongewijzigd. De Metropolitan Store vindt het Eyes + more concept niet opnieuw uit, maar versterkt het juist.

Zijn er meer Metropolitan Stores gepland, en waar?

Eyes + more groeit snel (dit jaar alleen al 75 nieuwe winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zweden) en de uitbreiding gaat door. Binnen dat traject is een Metropolitan Store de logische volgende stap voor grote steden: een format dat groei vertaalt naar aanwezigheid en merkzichtbaarheid in dichtbevolkte gebieden. Waar en hoe vaak we het zullen toepassen, hangt af van de lokale omstandigheden. Maar Keulen geeft de richting aan. Als de prestaties overeenkomen met de eerste signalen, zal het Metropolitan Store-format een bepalend element worden van onze aanwezigheid in belangrijke stedelijke markten.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.