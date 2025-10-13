Fabletics plant tot 20 winkels in Europa

Fabletics is van plan om in de komende twee tot drie jaar minimaal 15 tot 20 winkels in Europa te openen. Dat zegt Mark Ralea, algemeen directeur van Fabletics Europa. De eerste opening is een flagshipstore in Berlijn, die al in de planningsfase zit. Daarna volgen andere winkels in Oost-Europa en Italië, die met distributiepartners worden geopend. Het bedrijf onderzoekt momenteel verdere winkellocaties, waaronder Londen. Fabletics heeft momenteel 120 winkels in de thuismarkt.

Fabletics was eerder vertegenwoordigd in Berlijn en Londen met eigen winkels. De winkels moesten echter sluiten, in 2023 vanwege een moeilijk marktklimaat en in 2024 door een aflopend huurcontract.

Van Duitsland tot Ierland: Fabletics versterkt samenwerkingen met retailpartners

Naast de flagshipstores blijft Fabletics zich richten op samenwerkingen met mode- en sportretailers. Na de lancering van pop-ups met retailers als Wöhrl Gigasport en Westwin, voegt het merk nu ook shop-in-shops met partners toe.

Dit jaar openen negen shop-in-shop en soft-shop ruimtes. Dit omvat dameskleding, herenkleding en gecombineerde ruimtes op vijf locaties van de Duitse warenhuisgroep Galeria. Dit wordt bevestigd door Thomas Fröhlke, vicepresident wholesale voor Europa. Fabletics werkt ook samen met Peek & Cloppenburg Düsseldorf. De Duitse modewinkel opent merkvlakken in 115 winkels in Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa. Ook in Ierland is net een nieuwe partner geopend. Fabletics is van plan om met deze partner een nieuw concept voor sportkleding te implementeren.

Lees ook: Amerikaans sportmerk Fabletics versterkt wholesale in Europa