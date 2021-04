Filling Pieces opent flagshipstore en nieuw hoofdkantoor in hartje Amsterdam

Beeld: de ‘satellite store’ van Filling Pieces in Amsterdam, via Filling Pieces

Sneaker- en modemerk Filling Pieces opent vandaag een nieuwe hub in het Amsterdamse modelandschap: een flagshipstore aan de Spuistraat 168. De flagshipstore is niet alleen een verkooppunt voor de kleding, schoenen en accessoires van het merk, maar ook een ontmoetingsplek voor de Filling Pieces-community en een locatie voor evenementen zoals workshops en paneldiscussies, zo schrijft oprichter en ontwerper Guillaume Philibert Chin aan FashionUnited. De winkelopening markeert de tiende verjaardag van het merk.

Filling Pieces had al zo’n vijftig andere verkooppunten in Nederland, waarvan één eigen ‘satellite store’ in de Negen Straatjes. Daar komt dus een grote winkel bij. “In de afgelopen 10 jaar hebben wij de mode-industrie op veel verschillende vlakken zien ontwikkelen, lokaal en internationaal,” legt Philibert Chin uit. “Een van de grootste veranderingen is de groei van online en direct-to-consumer. Het belang van dichtbij je community en klanten staan wordt steeds belangrijker. Ons model was vanaf het begin vooral gebouwd op wholesale, dus selectieve verkoop aan winkels die bij ons merk pasten. Maar het consumentengedrag is veranderd, en ons merk is gegroeid. We kregen het gevoel dat we eigen retail moesten gaan opstarten om het merk op de juiste manier over te brengen naar onze community en klanten.”

Naast een mooie winkel met eigen producten moet de flagshipstore ook een ‘ultieme retail experience bieden’. Het merk wil in de winkel een ‘brug slaan tussen mensen, culturen en disciplines’, door middel van bijeenkomsten en evenementen. “Denk aan workshops over muziek produceren, ondernemerschap, ontwerpen maar ook panels over sociale topics als mental health, diversiteit en inclusiviteit, women empowerment en meer. We geloven dat we op deze wijze dichter bij onze community kunnen staan. Dit gebeurt nog te weinig in onze industrie,” aldus Philibert Chin.

Tien jaar Filling Pieces bekroond met nieuwe flagshipstore en hoofdkantoor

Boven de flagshipstore komt bovendien een nagelnieuw hoofdkantoor met een oppervlakte van 300 vierkante meter. “Ook al werken de meeste afdelingen vanuit huis, wij blijven geloven in een soort company hub waar teams en collega's elkaar kunnen ontmoeten. Wij denken wel dat de manier waarop werkgevers en werknemers hun kantoren gebruiken is veranderd door de pandemie en de opkomst van het thuiswerken. We hadden dus minder vierkante meters nodig, maar wel genoeg plek voor met name de creatieve teams om elkaar te treffen.”

Zowel de flagshipstore als het hoofdkantoor zijn ontworpen door voormalig art director Daniele Misso. Zij combineerde in de architectuur van beide ruimtes ruwe materialen zoals beton en roestvrij staal met glas, acrylaat en vintage meubilair. Het hoofdkantoor biedt uitzicht op Magna Plaza, waar Philibert Chin ooit zijn eerste retailervaring opdeed.

Over Filling Pieces

Philibert Chin ontwierp de eerste Filling Pieces-sneaker in 2009, met het doel een schoen te ontwikkelen die de kloof zou dichten tussen streetwear en high-end mode. Sindsdien is Filling Pieces uitgegroeid tot een begrip in de internationale schoenen- en modewereld; in 2018 introduceerde het merk ook een eigen ready-to-wearlijn. Filling Pieces heeft een eigen webshop en meer dan honderd verkooppunten wereldwijd. Volgens de oprichter zijn er plannen om het eigen retailconcept in de komende jaren uit te breiden naar New York, Londen, Parijs en Azië.