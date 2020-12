FNV: Inkomenszekerheid voor winkelmedewerkers broodnodig tijdens harde lockdown

FNV eist dat winkelmedewerkers die door de harde lockdown niet kunnen werken, inkomenszekerheid krijgen. Dat zegt de vakbond in een persbericht. De vakbond zegt hierop te zullen ‘aandringen bij werkgevers’ en ‘verwacht dat het kabinet hier ook druk achter zet’.

De inkomenszekerheid zou kunnen bestaan uit een uitbetaling van hetzelfde loon en dezelfde toeslagen die de medewerkers gemiddeld kregen in de periode tussen 1 september tot en met 15 december, zo suggereert FNV. Daarin moeten werkgevers volgens FNV de eerste stappen zetten. “Werkgevers zijn hier aan zet, de overheid kan bekijken of de NOW daar goed bij aansluit,” aldus Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Handel, in het persbericht.

De FNV maakt zich al langer zorgen om de winkelmedewerkers. De vakbond wees de afgelopen weken herhaaldelijk op de drukke winkelstraten en de veiligheidsrisico’s die dit voor winkelmedewerkers met zich meebracht. “Winkelmedewerkers staan al de hele crisis in de frontlinie voor een veel te laag loon,” aldus Vermeulen. “Bij een lockdown is het kabinet het aan deze medewerkers verplicht om maatregelen te treffen, zodat zij inkomenszekerheid hebben, zowel de mensen met een vast contract als de mensen met een flexcontract.”