FNV: ‘Stel veiligheid medewerkers voorop bij winkelen op afspraak en heropening’

Namens winkelmedewerkers roept vakbond FNV zowel winkeliers als kabinet op om de veiligheid van winkelpersoneel prioriteit te geven bij de heropening van winkels - of het nu om winkelen op afspraak gaat of heropening in de toekomst. Winkelmedewerkers vrezen dat de agressie jegens hen weer zal toenemen, net als eerder tijdens de coronacrisis gebeurde, zo meldt de vakbond.

Winkelmedewerkers maakten in 2020 al heel wat mee. Zo kreeg FNV met name in het drukkere najaar meldingen van winkelpersoneel dat in het gedrang raakte omdat klanten de veiligheidsregels aan hun laars lapten of boos werden omdat het personeel daar iets van zei. Handhaving was er niet of nauwelijks, aldus de FNV. “Helaas kunnen wij de winkelbedrijven niet verplichten om een beveiliger voor de deur te zetten of maatregelen te nemen om hun personeel te beschermen, aldus Ronald van der Flier, voorzitter van de sectorraad FNV Handel. “Maar we kunnen wel een beroep doen op de overheid om wet- en regelgeving te handhaven. En daar waar mogelijk een winkel te sluiten als personeel niet beschermd wordt waar dat wel moet.’

Ook moeten er volgens de vakbond betere richtlijnen komen om te voorkomen dat het in winkels te druk wordt, zoals bijvoorbeeld gebeurde tijdens Black Friday. Van der Flier: ‘Wij vragen de politieke partijen om meer de belangen van de werkenden in de winkels centraal te stellen. (…) We weten dat de winkels graag open willen, maar dat mag niet ten koste gaan van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het personeel.’