Genadeloze huurverhoging van winkelpanden: Minister onderzoekt kans om in te grijpen

U heeft het vast wel gemerkt: de winkelhuren schieten omhoog. De stijgende kosten liggen in lijn met het inflatiecijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waardoor de huurverhoging kon oplopen met zelfs 14,5 procent. De inflatie steeg mede door de gasprijzen die men ook moet betalen. Retailers krijgen het deksel dus dubbel op de neus, betoogt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken.

De Tweede Kamer vroeg eind vorig jaar al aan de minister om iets aan de hoge huren te doen, schrijft het Financieele Dagblad. In een antwoord op die vraag zorgde zij ervoor dat vertegenwoordigers van huurders en verhuurders met elkaar in gesprek gingen. Afgelopen week bleek dat dit niks opleverde.

Verschillende politieke partijen willen dat de minister verder kijkt. VVD-kamerlid Thierry Aartsen blikte terug op de coronacrisis - toen niet alle verhuurders bereid waren om een huurpauze in te lassen. De VVD’er wil dat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) kijkt naar deze markt, waar modelcontracten van de Raad voor Onroerende Zaken, de standaard zijn. Bovendien wil hij dat er gekeken wordt naar een wetgeving die overheidsingrepen mogelijk maakt in ‘extreme situaties’. Het CDA is het eens met deze voorstellen.

Adriaansens belooft uiteindelijk te onderzoeken of zo’n wetgeving gerealiseerd kan worden. Daarnaast zal ze ACM benaderen en wil ze met de Raad voor Onroerende Zaken discussiëren over de modelcontracten, aldus het FD.

Minister wil ingrijpen bij hoge stijgingen van winkelhuren

Brancheorganisatie INretail sprak zich in december 2022 al uit over de huurverhoging die veel retailers stond te wachten per januari. “De ongekende hoge inflatie raakt huurders van een winkelpand steeds genadelozer”, schreef de brancheorganisatie destijds in een persbericht.

De huurprijsindex, die gebaseerd wordt op cijfers van het CBS, werd volgens INretail verkeerd berekend door te hoog ingeschatte energietarieven. “Ondernemers worden qua energielasten nu dubbel gepakt. Ze betalen de energierekening voor de winkel al via de eigen meter en nog een keer via de huurindexering. Daar gaat het mis, de energiefactor moet eruit.”

Het CBS wijzigde onlangs de meetmethode voor de inflatie. De verandering zet met name in de manier waarop de hogere energierekening in het inflatiecijfer belandt. Volgens de nieuwe meetmethode was de inflatie bijvoorbeeld geen 14,5 procent, maar 7,8 procent. Een aanzienlijk verschil dus.