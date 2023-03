‘Grootste Zara van Nederland opent in Rotterdam’

Zara opent in het najaar ‘de grootste flagshipstore van Nederland’ in Rotterdam aan de Coolsingel. Het dochterbedrijf van Inditex vestigt zich in het oude C&A-pand, zo schrijven diverse media.

Het gebouw telt 8.000 vierkante meter en vijf verdiepingen. Vier verdiepingen worden ingericht als winkel, de vijfde verdieping dient als ruimte voor het personeel en als opslag, zo schrijft onder andere vastgoedmarkt.nl.

In april 2022 opende Zara nog haar grootste winkel ter wereld in Madrid. Het pand telt 7.700 vierkante meter vloeroppervlakte, waarvan 3.815 vierkante meter is toegewezen aan winkelruimte. De flagshipstore is ook voorzien van het nieuwe winkelconcept vol mode, technologie en duurzaamheid.

De flagshipstore in Madrid. Beeld via: Zara

