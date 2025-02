Gymshark opent flagshipstore in New York

Gymshark zet zijn internationale expansie voort en opent zijn eerste flagshipstore in New York City. Dit voorjaar staat ook de opening van de eerste winkel op het Europese vasteland gepland – in Amsterdam.

De New Yorkse winkel zal zich vestigen op de 11 Bond Street en gaat later dit jaar open. De precieze openingsdatum is nog niet bekend. De winkel telt 1.200 vierkante meter, verdeeld over vier verdiepingen, zo kondigde het Britse sportmodemerk aan. Het winkelconcept is gebaseerd op dat van de flagshipstore in Londen en is bedoeld om de retail, evenementen en gemeenschapsruimte te combineren “om een betere, meer verbonden Gymshark-ervaring te creëren”.

Gymshark opende zijn eerste flagshipstore in Regent Street in Londen in oktober 2022. Het succes leidde tot verdere kern- en pop-upstores in Westfield Stratford in Londen en Bicester Village in Oxfordshire, evenals de eerste internationale winkel in Dubai Mall, die vorige maand werd geopend. Het sportmodemerk voegde eraan toe dat er dit jaar nog meer winkelopeningen gepland staan in Londen, Manchester en Amsterdam.

De afgelopen 12 maanden is New York steeds meer de Noord-Amerikaanse thuisbasis van Gymshark geworden. Het merk opende in juni zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten op Greene Street 2024 en organiseerde in september zijn grootste evenement tot nu toe in de stad, Lift:NY, waarbij ruim 7.500 leden van de fitnessgemeenschap bijeenkwamen voor een weekend vol training, fitness en ontmoetingen met helden op Pier 36. Gymshark opende in november ook zijn eerste Amerikaanse pop-up store in meer dan zeven jaar in SoHo, ingericht in kerststijl.

“Het allereerste evenement dat we in het echt organiseerden was in een piepkleine pop-up store van 90 vierkante meter in Mercer Street in New York. Het zette de toon voor zoveel dat volgde,” zei Gymshark CEO Ben Francis. “Het feit dat we ons nu, bijna tien jaar later, voorbereiden op de opening van een flagshipstore in de stad die tien keer zo groot is als die eerste winkel, is gewoon ongelooflijk.”

De uitbreiding van Gymshark in Noord-Amerika zal worden geleid door Kim Dolder, een voormalig directielid van Abercrombie and Fitch en Under Armour, die in april werd benoemd tot managing director voor Noord-Amerika.