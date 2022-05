H&M Group draait pilot met Cos-winkels vol slimme snufjes

De H&M Group rolt in de Verenigde Staten een pilot uit voor vernieuwde Cos-winkels die zijn voorzien van allerhande innovatieve retailtechnologie. Dat is te lezen in een persbericht van de Zweedse modegroep.

De pilot werd al een tijdje gedraaid in de Cos-winkel in Beverly Hills, en wordt nu verder uitgebreid naar andere Cos-winkels verspreid over de VS. In de Beverly Hills-boetiek werden onder meer virtuele passpiegels geïntroduceerd, evenals paskamers met ingebouwde software die de kledingstukken in de paskamer kan herkennen en op basis daarvan stylingtips geeft. Via een interactief scherm kunnen klanten vanuit de paskamer ook andere producten of maten opvragen.

Ook voor betalen, bezorgen en retourneren worden nieuwe methodes getest, zoals betalen verkoopmedewerkers in de winkel (in plaats van aan de kassa) of bij een van de virtuele passpiegels.

Lea Rytz Goldman, Managing Director bij Cos, zegt in het persbericht: “Het is onze ambitie om nieuwe technologieën te testen waarmee we aan de verwachtingen van onze klanten in de winkel kunnen voldoen en deze kunnen overtreffen. Met Cos Beverly Hills hebben we van dichtbij gezien hoe onze klantervaring kan worden verbeterd met technische aanpassingen. Als gevolg hiervan zullen deze innovaties dit jaar in meer Amerikaanse winkels van Cos worden uitgerold.”