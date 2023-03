H&M lanceert resale platform in de Verenigde Staten

H&M heeft een eerste resale service in the Verenigde Staten gelanceerd: H&M Pre-Loved. Het Pre-Loved platform is gecreëerd in samenwerking met ThredUp, zo blijkt uit een persbericht. H&M zal gebruik maken van hun Resale-as-a-Service (RaaS). Eerder riep ook Tommy Hilfiger al de hulp in van ThredUp voor de ontwikkeling van hun resale platofrm.

"Als een van de grootste retailers ter wereld is de impact van H&M enorm. We zijn blij dat ThredUp's Resale-as-a-Service een schaalbaar resale-programma mogelijk maakt om H&M's klanten op een nieuwe en duurzame manier te bereiken”, aldus James Reinhart, mede-oprichter en CEO van ThredUp, in het persbericht.

De kleding op het platform is ingedeeld in sub-winkels bestaande uit H&M concepten als “&Denim”, “Divided”, sportkleding en kinderkleding. Ook zal er een aparte sectie zijn met kleding uit samenwerkingen die H&M in het verleden deed met ontwerpers als Jeremy Scott en Giambattista Valli.

Vorige maand werd bekend gemaakt dat H&M ook een nieuwe designersamenwerking zal gaan starten met Frans modehuis Mugler.