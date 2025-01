H&M Plus Members gaan verzend- en retourkosten betalen

Of men nu member is of niet, iedere H&M-klant gaat vanaf 10 februari 2025 verzend- en retourkosten betalen. De Zweedse modeketen kondigt dit stilletjes aan via de verzend- en retouropties op de website.

H&M Plus Members betalen vanaf 10 februari 4,99 euro verzendkosten voor bestellingen onder de 29,99 euro bij een thuislevering. Wie voor een afhaalpunt kiest, betaalt 3,99 euro verzendkosten. H&M Members en klanten die geen lid zijn, betalen deze kosten al. Als het gaat om een ‘click & collect’-bestelling, worden er geen verzendkosten berekend.

Ook retourneren wordt voor H&M Members minder aantrekkelijk. Zo gaat een retournering 2,99 euro kosten. Bestellingen terugbrengen in de winkel blijft voor iedereen gratis. H&M voerde de retourkosten voor non-members in, in 2023. De kosten bedroegen toen 0,99 euro. Voor H&M Members bleef retourneren gratis.