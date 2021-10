H&M rolt nieuwe strategie uit in diverse filialen in Amsterdam

Wie door de winkelstraten in Amsterdam liep de afgelopen tijd, kon al opmerken dat diverse H&M-filialen werden verbouwd. Nu blijkt dat de Zweedse keten de nieuwe retailstrategie die ze al in 2019 in Zweden toonde naar Amsterdam haalt. Een groot aantal nieuwe activaties en diensten worden in de filialen uitgerold, zo is te lezen een persbericht.

H&M wil elke winkel customizen naar de wens van de lokale klant, zelfs per stadsdeel. Deze strategie implementeerde de keten in 2019 al voor het eerst in winkels in het buitenland. H&M geeft in het persbericht aan dat de nieuwe diensten en activaties die getest worden in Amsterdam bij succes de aankomende jaren in andere wereldsteden worden geïntroduceerd. Winkelbeleving staat in de strategie van H&M voorop.

Zo introduceert H&M ‘print on demand’ waarbij kledingstukken gecustomized worden, een beauty bar met diverse beautybehandelingen, kledingverhuur, reparaties en een ‘resell’ gebied waar klanten zelf hun vintage kleding kunnen kopen en verkopen. Naast alle producten en services van H&M zelf, zal er in winkels ook ruimte zijn voor live optredens van lokale artiesten en dijn er Budbee lockers waar consumenten online bestellingen kunnen ophalen en terugsturen. <i>Last but not least</i> worden ook externe merken in het assortiment van H&M verder geïntroduceerd.

“Onze fysieke winkels blijven enorm belangrijk binnen de groeiende online markt en onze omnichannel strategie. Ik ben enorm trots dat Amsterdam de eerste stad ter wereld is waar we heel veel nieuwe features gaan testen en uitrollen. Ons doel is om een unieke, comfortabele en duurzame shopping-experience aan te bieden die volledig aansluit bij de wensen van de lokale klant,” aldus Stefan Vos, H&M Countrymanager Nederland, in het persbericht.