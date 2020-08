Haagse filiaal van Uniqlo opent deuren op 1 oktober

Het Haagse filiaal van de Japanse kledingketen Uniqlo opent op 1 oktober. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het is de tweede winkel van de keten in Nederland, na de boetiek in Amsterdam. Voor de opening staan creatieve samenwerkingen gepland met jonge kunstenaars uit de stad.

De nieuwe winkel komt in een groot pand op de Grote Marktstraat 30. Daar krijgt Uniqlo 920 vierkante meter tot zijn beschikking, verspreid over twee verdiepingen. Hier komt ruimte voor de verschillende collecties van het merk: Uniqlo’s ‘LifeWear’ voor mannen, vrouwen en kinderen, maar ook collecties uit de samenwerkingen met JW Anderson en Ines de la Fressange, en wellicht nieuwe Jil Sander-collectie die voor dit najaar gepland staat.

Ter gelegenheid van de opening presenteert Uniqlo twee unieke projecten, gerealiseerd samen met jong creatief talent uit Den Haag. Zo maakte Wies van der Wal, alumnus van de KABK, een print voor een Uniqlo-tas. Studenten van het ROC Mondriaan upcycleden Uniqlo-restmateriaal en oude Uniqlo-items tot nieuwe ontwerpen. Beide projecten zullen bij de nieuwe Uniqlo-winkel worden getoond op 25 september, tijdens The Hague Fashion Week.

Uniqlo is momenteel een grote internationale speler in de mode. Het bedrijf heeft meer dan 2.200 winkels in 25 landen wereldwijd. In Europa zijn dat ruim negentig winkels verspreid over tien landen. De eerste Uniqlo-winkel in Nederland opende in 2018 op de Amsterdamse Kalverstraat.