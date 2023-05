Het positieve effect van de pandemie: Bouclé Hommes et Femmes houdt vast aan surprise bag

“Het is bizar, maar we zijn de afgelopen jaren keihard gegroeid”, vertelt Johan Boelhout enthousiast op een donderdagochtend aan de telefoon. Van een coronacrisis leek bij het Spakenburgse Bouclé Hommes et Femmes geen sprake, want de surprise bag zorgde destijds voor bijna honderd procent van de normale weekomzet . Een bijzonder, maar positief verhaal. Nu, drie jaar later, bestaat de surprise bag nog steeds en is hij zelfs geëvolueerd tot surprise box.

De eigenaren, Johan Boelhout en zijn vrouw Claudia, hadden nooit verwacht dat de surprise bag zo goed zou lopen. Het was in 2020 drukker dan ooit. Per week werden er zo’n 25 surprise bags met vier sets kleding bezorgd, waarvan negen op de tien ontvangers tachtig procent van de inhoud hield. “Die periode was te gek, hoewel dat soms ook gek klinkt”, blikt Boelhout terug, “voor veel retailers bracht die periode [de pandemie, red.] ellende met zich mee, maar bij ons was dat niet het geval. Ondanks dat de winkel niet open mocht.” Waardoor dat komt, weet de ondernemer precies te benoemen. “We hebben veel vaste klanten. Daarnaast zijn we gevestigd in een dorp. Het maakt dat we onze klanten persoonlijk kennen. Zij wilden ons uiteraard een hart onder de riem steken.” En dus vlogen de verrassingstassen als warme broodjes over de toonbank.

Het initiatief sloeg zó goed aan, dat Bouclé Hommes et Femmes besloot er een vaste service van te maken. “Inmiddels is de surprise bag getransformeerd in een surprise box.” Het principe blijft hetzelfde, vertelt Boelhout. Men meldt zich aan via de website en vult een vragenlijst in, waarna de box wordt samengesteld en wordt thuisbezorgd. “Voorheen werden de boxen alleen aan klanten in Spakenburg en omstreken bezorgd. Nu bezorgen we ook buiten die omgeving.” Hoewel de surprise boxen in Spakenburg gratis, en door het personeel zelf, worden bezorgd, betalen klanten buiten het dorp honderd euro borg. “We maakten in het verleden mee dat de hele doos geretourneerd werd. Dat werkte niet. Er zit veel tijd in, dus besloten we een grens te stellen.” Het zorgt er volgens de ondernemer voor dat consumenten niet zomaar een verzoek plaatsen.

De surprise bag in 2020. Beeld: Bouclé Hommes et Femmes

Van een verrassingstas in Spakenburg naar een surprise box door heel het land

Nadat men de box heeft ontvangen, heeft de klant twee à drie dagen ‘pastijd’, waarna de items die niet goed zijn, geretourneerd moeten worden. “Kortom, het is een ideale oplossing voor mensen die niet graag winkelen maar er wel trendy bij willen lopen”, aldus Boelhout.

Daar waar de verrassingstas tijdens de pandemie een begrip werd in Spakenburg, wint het ondertussen terrein in heel Nederland en stelt Bouclé Hommes et Femmes gemiddeld tien boxen per maand samen. “We krijgen zelfs aanvragen van mensen uit Groningen en mensen die normaal winkelen in De Negen Straatjes (Amsterdam)”, vertelt Boelhout. “Hoe zij ons weten te vinden? Door sociale media.” De verrassingstas is namelijk niet het enige waar Boelhout zich mee bezighield tijdens de pandemie. Hij en zijn team waren ook druk met naamsbekendheid creëren op Instagram. “Dat deden we, en doen we nog steeds, middels livestreams. We laten nieuwe stijlen zien die deze week binnen zijn gekomen en maken er vaak een issue van. Bijvoorbeeld ‘wedding guest stijlen’ of leuke outfits voor Pasen.”

Beeld: Bouclé Hommes et Femmes

De respons op de livestreams omschrijft Boelhout als ‘fantastisch’. “Ik zie de ‘kijkcijfers’ iedere week groeien en we krijgen er zelfs nieuwe klanten door in de winkel.” Zij laten een screenshot van de livestream zien van een bepaalde set. “‘Dit wil ik’, zegt een klant dan”, aldus Boelhout enthousiast. De groeiende ‘kijkcijfers’ vertalen zich tevens terug in het groeiende klantenbestand.

Meer klanten betekent (vaak) meer omzet en meer mogelijkheden. Zo kwam ook de mogelijkheid om uit te breiden. “Het pand van de buren is nu ook van ons.” Met honderd vierkante meter extra, en vierhonderd meter in totaal, kan Bouclé Hommes et Femmes het magazijn spik en span - op merk en maat gesorteerd - invullen, collecties in de winkel breder tentoonstellen en nieuwe merken aan het assortiment toevoegen. “Het is zo bijzonder en zo bizar dat een crisisperiode ons dit heeft gebracht. Ik had het nooit durven dromen.” Verdere toekomstplannen? “Ooit, nog groter worden”, zegt Boelhout.