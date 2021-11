Humanoid trekt met pop-up naar Amsterdam

Het Arnhemse modemerk Humanoid heeft in Amsterdam een pop-up geopend, zo blijkt uit een persbericht. Het merk is neergestreken in de Herenstraat.

In de winkel is niet alleen de nieuwste collectie van het merk te vinden, maar ook items uit het archief. De zogenaamde H* Cherries, de pareltjes uit de voorgaande collecties, worden tegen gereduceerde prijs verkocht. Consumenten kunnen tot en met 1 februari 2022 terecht in de pop-up.

Afgelopen september vierde Humanoid het 40-jarige bestaan van het merk met een show op Amsterdam Fashion Week in het Kröller Müller Museum. Het merk presenteerde een hommage aan de geschiedenis van het merk, die het als het ware veilig stelde door middel van de show en de installatie die het had gebouwd in het Rietveldpaviljoen van het museum.

