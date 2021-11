‘Hutspot sluit toch winkels en webshop na doorstart met Dille & Kamille’

Conceptstore Hutspot maakte eerder dit jaar een doorstart met Dille & Kamille. De webshop werd heropend en twee winkels van de acht bleven bestaan. Nu blijkt dat de vestigingen én webwinkel gaan sluiten en de toekomst onzeker is voor het merk, aldus een woordvoerder van het merk tegen RetailNews.

FashionUnited heeft vorige week contact gezocht met Dille & Kamille, maar tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

“De formule zat niet doordacht genoeg in elkaar,” aldus de woordvoerder tegen RetailNews. “De klanten die terugkwamen, hadden niet de beleving die ze verwachtten. Het is ook niet gelukt nieuwe klanten te trekken. En dan moet er maandelijks veel geld blij. Daarom is besloten er een punt achter te zetten: terug naar de tekentafel.”

Begin dit jaar werd aangekondigd dat Dille & Kamille, of beter nog, de familie achter Dille & Kamille Hutspot had overgenomen. De bedrijven zouden los van elkaar blijven, maar Hutspot zou wel een vleugje Dille mee krijgen, zo vertelde directeur Hans Geele tegen FashionUnited destijds. Hutspot zou geherpositioneerd worden als een duurzaam lifestyle-merk, met aandacht voor tijdloze en kwalitatieve producten. Er zou een grotere focus komen op lifestyle en wat minder op mode, maar het eigen label van Hutspot moest wel nieuw leven ingeblazen worden.

De woordvoerder meldt tegen RetailNews dat het niet uitgaat van een definitief einde van Hutspot. “Anders zouden we de energie niet in een nieuw plan steken.” Dat nieuwe plan moet bedacht worden door Nick van Aalst, een van de oorspronkelijke drie oprichters die wel bij Hutspot is gebleven na het faillissement. “We geloven wel in ‘een concept’ met duurzame lifestyle-artikelen, maar niet in deze vorm.”

De 21 medewerkers van Hutspot worden mogelijk aan het werk gezet bij Dille & Kamille. Daarnaast krijgen leveranciers die in consignatie leveren de producten terug en wordt er overlegd met andere leveranciers om tot passende afspraken te komen, aldus RetailNews.