Hyp3 B.V. failliet

De lijst van faillissementen in de winkelstraat wordt langer. Hyp3 B.V. is failliet verklaard. Uit de gegevens in het insolventieregister lijkt het te gaan om de winkel van sneaker reseller Hyp3. Het moederbedrijf van de reseller, Hyp3 Holding B.V., is niet betrokken bij het faillissement.

De winkel aan de Cornelis Schuytstraat is de eerste fysieke winkel van Hyp3. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Yassine al Mobaress en verkocht tot 2021 voornamelijk sneakers via social media. In 2021 kwam daar een fysiek winkelpunt bij in Amsterdam.

De winkel moest bij klanten een gevoel oproepen van een snoepwinkel, zo vertelde Al Mobaress in 2021. Het moest een unieke beleving worden. Online is voornamelijk te lezen dat de winkel al enige tijd de deuren dichthield. Ook op social media lijkt Hyp3 al even niet meer actief.