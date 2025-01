Iets minder actieve retailpanden en meer winkelleegstand in 2024

Faillissementen in de retail hebben de leegstand in de winkelstraat iets laten groeien. Nederlands databureau Locatus meldt dat het aantal leegstaande panden met 0,5 procent groeit in het jaar 2024. De leegstaande panden zijn kleiner dan een gemiddeld winkelpand.

Begin 2025 heeft Locatus 193.299 actieve retailpanden in zijn bestand staan. Dat zijn ongeveer 3.000 retailpanden minder dan in 2024. Dat heeft te maken met faillissementen, maar de vergrijzing onder ondernemers en toegenomen kosten voor personeel, energie en goederen spelen ook een rol. Van die 3.000 panden hebben nog 900 geen invulling. Het overige aantal heeft een andere functie gekregen. Daarbij worden de panden vaak omgebouwd tot woningen.

Niet alle leegstaande retailpanden blijven leeg staan of worden omgetoverd tot woningen. Zo zijn er diverse Nederlandse (mode)retailers die de panden van failliete merken een nieuwe invulling gaven.

Locatus zag de leegstand aan het einde van 2024 minder hard oplopen en meldt dat er een herstel in het aantal bezoekers in grotere winkelgebieden is te zien. Over verwachtingen voor 2025 is het databureau voorzichtig: “Retail is afhankelijk van macro-economische factoren zoals een verdere stijging van de energieprijzen of de effecten van een mogelijke handelsoorlog met de Verenigde Staten. Die factoren kunnen ook effect hebben op de ontwikkeling van de leegstand in 2025.” Los daarvan verwacht Locatus dat de leegstand dit jaar stabiliseert en misschien wel zal dalen.