In beeld: Oysho opent eerste Nederlandse winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam

De Spaanse sport- en athleisureketen Oysho, onderdeel van modegroep Inditex (Zara, Bershka), heeft haar eerste Nederlandse winkel geopend aan de Kalverstraat 42 in Amsterdam. De flagshipstore ligt op steenworp afstand van de Dam en beslaat 1.359 m², waarvan 725 m² winkelruimte, verdeeld over vier verdiepingen.

Een volledig glazen gevel, stenen vloer en eikenhouten displays moeten de winkel een natuurlijke uitstraling geven die past bij het ontspannen imago van het merk. Op de begane grond vind je het kernassortiment tegen een grote keramische blokmuur, waaronder functionele regenjassen en de populaire Studio-lijn: sportkleding die ook geschikt is als vrijetijdskleding, zoals yogaleggings. Op de bovenste verdiepingen is ruimte voor specialistische sporten zoals hardlopen en padel.

Met de opening introduceert Oysho ook click & collect in Nederland: online bestellingen kunnen nu in de winkel worden opgehaald, met onder meer een express-optie voor levering binnen twee uur.

Ruim 25 jaar na de oprichting opent Oysho hiermee voor het eerst een fysieke vestiging in Nederland. Volgens het merk is dat essentieel in het huidige retaillandschap waarin merkbeleving steeds belangrijker wordt.

Om lokale zichtbaarheid te vergroten en consumenten een bijzondere ervaring te bieden, start het merk per direct met de Oysho Running Club Amsterdam. De club verzamelt elke donderdag om 7:00 uur op de vierde verdieping van de winkel, waar een aparte ruimte is ingericht met lockers, toiletten en een drinkstation. Een slimme manier om de consument bloot te stellen aan het assortiment. Oysho wil hiermee bovendien zijn missie uitdragen, aldus het persbericht: om vrouwen met een gezonde, actieve leefstijl met elkaar in contact brengen. In 2024 sloot Inditex het boekjaar positief af met alleen al 10 miljard euro aan online verkopen. CEO Óscar García Maceiras wees het succes toe aan een geslaagde omnichannelstrategie - met koppelingen tussen online en fysieke winkels - die het bedrijf de afgelopen jaren heeft uitgerold. Maceiras maakte op de aandeelhoudersvergadering in 2025 bekend dat groei hoog op de planning staat voor merken als Zara, Mango en ook Oysho - niet alleen in omvang, maar ook in maatschappelijke impact.

Oysho flagship in Amsterdam Credits: Oysho