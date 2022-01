In Duitsland: Beierse rechter sluit 2G-maatregel voor detailhandel voorlopig uit

Een rechtbank in Beieren heeft besloten dat de 2G-regel voorlopig niet mag gelden voor de detailhandel in de Zuid-Duitse deelstaat. Dat melden verschillende Duitse media, waaronder Zeit, ZDF en het Beierse nieuwsplatform BR24. Binnen de detailhandel wordt de regel, in elk geval voor de komende tijd, afgeschaft.

De 2G-regel bestaat eruit dat alleen mensen die genezen zijn van Covid-19 of ertegen zijn gevaccineerd, toegang krijgen tot de locatie waar de regel geldt. Volgens de rechtbank is er met de regel zelf niet zo veel mis, maar is er vooral onduidelijkheid over de vraag op welke winkels de regel wel of geen betrekking heeft. De regel werd ingesteld voor niet-essentiële winkels, maar de grens tussen essentiële en niet-essentiële winkels is soms vaag.

De rechtszaak kwam op gang na een klacht van een eigenaar van een lampenwinkel. Zij mocht geen lampen verkopen aan klanten die niet gevaccineerd of genezen zijn, omdat haar winkel volgens de verordening niet-essentieel zou zijn. Bouwmarkten - die in Duitsland wel als essentiële winkels worden aangemerkt - kregen daarvoor wel toestemming.

Eind december bepaalde het Beierse gerechtshof al dat kledingwinkels onder essentiële winkelbedrijven vallen. Volgens het gerechtshof voorzien deze winkels in een dagelijkse behoefte, net als supermarkten. De 2G-regel was hier daarom al niet meer geldig. In de meeste andere landen vallen kledingwinkels niet onder essentiële winkels.