Inretail roept kabinet op winkels uit de wind te houden: ‘Er is rust nodig voor verstandige beslissingen’

De coronamaatregelen voor winkels moeten niet overhaast worden aangescherpt. Dat is de boodschap die branchevereniging Inretail vandaag communiceert in een persbericht. “Er is rust nodig voor verstandige beslissingen en het is belangrijk dat maatregelen steun krijgen van de hele samenleving,” zo is in het bericht te lezen. “Met de coronamaatregelen die nu voor winkels gelden, blijft er draagvlak voor de manier waarop het kabinet de pandemie bestrijdt.” Inretail vreest dat het draagvlak voor het coronabeleid verdwijnt als het demissionaire kabinet te snel stevige maatregelen invoert. “Paniek is een slechte raadgever.”

Winkels doen nu al veel om toenemende besmettingen te voorkomen, aldus Inretail. “Er is geen enkele reden om winkels te sluiten, aldus Inretail-directeur Jan Meerman tegenover RetailNews. Hij onderstreept dat winkels geen besmettingshaarden zijn. “Je moet het huis gaan blussen waar de brand is. In winkels is geen brand. Het gaat om 0,7 procent van de besmettingen. Er is geen enkele reden om winkels te sluiten.” Mocht het demissionaire kabinet toch tot sluiting van winkels overgaan, dan moeten de vaste lasten honderd procent worden vergoed, zegt Meerman.

In de tussentijd roept Inretail klanten op om zich strikt aan de basismaatregelen te houden, zoals afstand houden, handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje. Daarnaast vraagt de branchevereniging klanten om op rustige momenten te komen winkelen.

Vrijdag is er een nieuwe persconferentie waarin duidelijk zal worden hoe de komende periode eruit zal zien. De persconferentie werd vervroegd als gevolg van snel oplopende besmettingscijfers. Verwacht wordt dat eerdere versoepelingen toch weer worden ingeruild voor strengere maatregelen. Deze week waarschuwde de Raad van State het demissionaire kabinet dat ‘jojo-beleid’ tot verwarring kan leiden bij burgers, evenals tot een vermindering van de geloofwaardigheid en effectiviteit van de maatregelen.