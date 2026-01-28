Jack & Jones lanceert tak voor meisjesmode

Het Deense merk Jack & Jones breidt uit met een nieuwe tak voor meisjeskleding in de leeftijdscategorie 8 tot 16 jaar - een logische stap gezien eerdere strategische zetten richting het kidswear-segment. In 2018 werd de eerste collectie kidswear collectie gebracht voor jongens van dezelfde leeftijd. Vorig jaar opende in België het eerste fysieke verkooppunt. De eerste ‘drop’ zal beschikbaar zijn vanaf het najaar bij Jack & Jones Kids verkooppunten en online.

De nieuwe meisjescollectie is rechtstreeks ontwikkeld vanuit de damesafdeling van het bedrijf, JJXX. Voor de nieuwe meisjeslijn werd gebruikgemaakt van bestaande designconcepten die zijn vertaald naar een aanbod voor de jongere, stijlbewuste consument - meisjes die door bijvoorbeeld de invloed van TikTok en Instagram al jong al actief bezig zijn met mode.

In een persbericht van Bestseller sprak Karien Vercauteren, Co-country Manager Bestseller Belgium, zich uit over de groeiende vraag vanuit de markt naar kwalitatieve meisjeskleding “Met JJXX hebben we bewezen dat we womenswear begrijpen”, zegt ze over de expansie. “Die expertise vertalen we nu naar een jonger publiek.”