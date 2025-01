Jack Wolfskin winkel in Utrecht sluit, merk focust zich op wholesale partnerschappen

De winkel van outdoorspecialist Jack Wolfskin in Utrecht gaat sluiten. Al langere tijd is in de etalage aangeplakt dat de winkel zal sluiten. Het merk bevestigt nu tegen FashionUnited dat het in Nederland zal focussen op de wholesale partnerschappen.

De winkel in Utrecht opende in 2022 als de eerste Nederlandse vestiging van Jack Wolfskin. Met het verdwijnen van de winkel heeft het merk nu ook geen monobrand winkel meer in Nederland.

“We zijn erg trots op onze relatie met outdoor consumenten en onze merkontwikkeling door de jaren heen in Nederland”, aldus Matthew Jung, Global Brand President Jack Wolfskin, in een schriftelijk statement aan FashionUnited. “Nu we onze positie als leider op het gebied van Hiking en de lifestyle eromheen versterken, geloven we dat onze strategische groothandelspartners in het land onze sterkste katalysatoren zullen zijn voor toekomstige consumentenbinding en groei, dus we gaan ons richten op samenwerking met en bewustere investeringen in deze partners in de toekomst.”