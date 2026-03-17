Janice opent tweede kledingwinkel in Den Bosch en breidt uit met sportkleding

Bossche dameskledingwinkel Janice opent een tweede vestiging in Den Bosch, aan de Markt 37. De sportwearlijn luistert naar de naam Janice Active, zo meldt nieuwspagina In de Buurt. Een exacte openingsdatum is vooralsnog niet bekend.

Janice heeft al een vestiging in het centrum van Den Bosch, aan de Kolperstraat 22. Daar verkoopt de Nederlandse retailer een breed assortiment dameskleding, van shirts en blouses tot broeken en jeans.

Winkelopeningen in Noord-Brabant

De opening maakt deel uit van een bredere reeks nieuwe winkelopeningen in Noord-Brabant in 2026. Zo openen onder meer Dan John en Wolky nieuwe vestigingen in Breda, terwijl in Den Bosch recent winkels van Gents en Ballpark zijn aangekondigd. Ook in Tilburg breiden retailers uit, met nieuwe winkels van Only & Sons en TK Maxx.