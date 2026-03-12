Overzicht: deze winkels openen in voorjaar 2026 hun deuren in Noord-Brabant

In verschillende steden in Noord-Brabant openen in 2026 nieuwe modewinkels. Zo opent het Italiaanse herenmodemerk Dan John binnenkort een nieuwe winkel in Breda. Daarnaast zien ook andere internationale ketens, Nederlandse merken en gespecialiseerde retailers kansen in de provincie. Hieronder een overzicht van recente en aangekondigde winkelopeningen.

Herenmodezaak Dan John in Breda

Het Italiaanse herenmodemerk Dan John opent naar verwachting in april een winkel aan de Ginnekenstraat 64 in Breda. Het merk, dat wereldwijd ongeveer 250 winkels telt, heeft al een Nederlandse vestiging in Maastricht. De winkel in Breda wordt de tweede locatie van Dan John in Nederland.

Schoenenmerk Wolky in Breda

Het Nederlandse schoenenmerk Wolky breidde in januari uit met een nieuwe winkel in de Bredase binnenstad, aan de Veemarktstraat 51. Het merk staat bekend om comfortabele schoenen en heeft meerdere eigen winkels in Nederland.

Damesmodemerk OU. in Breda

Het Nederlandse modemerk OU. opende op 7 maart een nieuwe boetiek als onderdeel van de groeistrategie van het bedrijf. Met de opening wil het merk gecontroleerd uitbreiden en retail combineren met een selectief wholesalenetwerk.

Herenmodezaak Gents in Den Bosch

Op 7 maart opende in Den Bosch een nieuwe modezaak: herenmodezaak Gents. Het merk maakte de opening bekend via Instagram. De keten richt zich op herenkleding, waaronder pakken, overhemden en accessoires.

Menswear retailer Ballpark in Den Bosch

Ook het Nederlandse streetwearmerk Ballpark koos Den Bosch voor zijn derde winkel. Het merk heeft al vestigingen in Amsterdam en Utrecht en breidt met de nieuwe winkel zijn retailnetwerk verder uit. De winkel aan de Kruisstraat 16 opent op 4 april.

Sportretailer Decathlon in Den Bosch

Sportretailer Decathlon opent eind maart 2026 een nieuwe winkel in het centrum van Den Bosch. De vestiging komt aan de Pensmarkt en krijgt een oppervlakte van circa 3.000 vierkante meter, verdeeld over de eerste en tweede verdieping met een eigen entree op de begane grond, zo meldt de retailer op LinkedIn.

Herenkledingmerk Only & Sons in Tilburg

In Tilburg opende herenkledingmerk Only & Sons op 12 februari 2026 een winkel van circa 350 vierkante meter in de Emmapassage, zo blijkt uit een persbericht van Wereldhave. Het merk maakt deel uit van het Deense modebedrijf Bestseller.

Retailer TK Maxx in Tilburg

Daarnaast opent retailer TK Maxx volgens planning in het voorjaar van 2026 een winkel van circa 2.000 vierkante meter aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Het warenhuisconcept biedt een wisselend assortiment van merkartikelen op het gebied van onder meer mode, accessoires en homeware.