Jérôme Dreyfuss breidt uit naar Amsterdam: eerste winkel buiten Frankrijk

Het Franse lederwarenmerk Jérôme Dreyfuss opent in april een nieuwe winkel in Amsterdam. Het wordt zijn vijfde winkel wereldwijd en de eerste winkel buiten Frankrijk. Dit meldt UPR Agency in een persbericht aan FashionUnited.

De nieuwe winkel is gevestigd in de Negen Straatjes, aan de Keizersgracht 233. Belgische architect Guillaume Van Wassenhove heeft de winkel ontworpen. Het zal een subtiele Japanse sfeer hebben. Het interieur bevat meubels van Frans hout uit duurzaam beheerde bossen en benadrukt de visie van Dreyfuss op vakmanschap en ‘perfect imperfect’ design.

De opening van de boetiek in Amsterdam komt op een moment waarop het merk zijn internationale aanwezigheid verder uitbreidt, met verkooppunten in onder andere de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Scandinavië. Het merk kiest Amsterdam als basis buiten Frankrijk omdat de stad dezelfde waarden van ecologie en duurzaamheid deelt, aldus het persbericht.

Jérôme Dreyfuss is opgericht in 2002. De gelijknamige ontwerper werkte in het verleden twee jaar als assistent van John Galliano voordat hij begon met het ontwerpen van vrouwenmode. In Nederland is Jérôme Dreyfuss onder andere te koop in de Bijenkorf.

Adres van de nieuwe Jérôme Dreyfuss boetiek: Keizersgracht 233, 1016 EA, Amsterdam.