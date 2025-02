Josh V opent tweede brandstore en trekt naar Den Bosch

Modemerk Josh V breidt uit. Na de opening van de allereerste brandstore in 2024, trekt het merk nu met een nieuwe winkel naar Den Bosch. Dit voorjaar moet de winkel haar deuren openen in de stad, zo is te lezen in een persbericht.

De winkel zal te vinden zijn op Kerkstraat 11 in Den Bosch. De officiële openingsdatum zal binnenkort gecommuniceerd worden.

“We zien dat onze klanten juist nu behoefte hebben aan merken met een duidelijke identiteit en een sterke community. We zijn trots dat we kunnen uitbreiden, zowel met onze brandstores als met onze wholesale partners, en kijken ernaar uit om ook in Den Bosch onze klanten persoonlijk te verwelkomen”, aldus oprichter Josh Veldhuizen.

Veldhuizen liet in mei 2024 in een interview met FashionUnited al weten dat het concept van de eerste winkel in Laren uitgerold ging worden naar andere steden. “Het concept dat we nu hebben uitgewerkt reflecteert de Josh V merkidentiteit, met alle elementen waar we voor staan.” Ze gaf daarbij wel aan dat bij elk winkelpand gekeken zal worden naar speciale elementen van het pand zodat ze kunnen worden ‘omarmd’. De oprichter hintte toen al op meer winkels in Nederland en wellicht in het buitenland.