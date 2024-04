Kaart: Sacha gaat winkels sluiten, hier vind je het merk nog in de winkelstraat

Schoenenmerk en -retailer Sacha gaat deuren sluiten van meerdere winkels. Het nieuws werd op dinsdag bevestigd door een woordvoerder van het bedrijf.

Het winkelportfolio van Sacha telt 32 winkels verspreid over de Benelux. Onder dit aantal zitten ook enkele outlets. De retailer heeft van het totaal aantal winkels er drie in België en een in Luxemburg. Sacha is de merknaam van de winkels waarmee de familie Termeer sinds 1909 actief is in de schoenenbranche. De Termeer Groep is ook eigenaar van de merken Sissy-Boy en Manfield.

Het is nog niet geheel duidelijk welke winkels van Sacha-zullen sluiten, alleen dat er winkels zullen sluiten. Een woordvoerder benadrukt dat het bedrijf op dit moment midden in het proces zit om te besluiten welke winkels zullen verdwijnen. Welke winkels er op dit moment nog zijn, ziet u in onderstaande interactieve kaart.